В отношении сотрудников минтранса Ростовской области возбуждены уголовные дела
Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о результатах проверки исполнения региональным министерством транспорта законодательства о контрактной системе в сфере закупок при приемке выполненных работ.
Установлено, что министерством транспорта были заключены несколько контрактов на выполнение на территории двух районов работ по демонтажу существующих и установке новых дорожных барьерных ограждений, ремонту дорог общего пользования, которые приняты и оплачены в полном объеме.
Однако в ходе проверки выяснилось, что работы фактически выполнены в меньшем объеме и, частично, с применением материалов, которые не соответствуют требованиям.
- В отношении должностных лиц министерства транспорта области возбуждены и расследуются два уголовных дела, - пояснили в надзорном ведомстве, добавив, что речь идет об служебном подлоге.
ИСТОЧНИК KP.RU