В отношении сотрудников минтранса Ростовской области возбуждены уголовные дела

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-22T18:05:54+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о результатах проверки исполнения региональным министерством транспорта законодательства о контрактной системе в сфере закупок при приемке выполненных работ.

Установлено, что министерством транспорта были заключены несколько контрактов на выполнение на территории двух районов работ по демонтажу существующих и установке новых дорожных барьерных ограждений, ремонту дорог общего пользования, которые приняты и оплачены в полном объеме.

Однако в ходе проверки выяснилось, что работы фактически выполнены в меньшем объеме и, частично, с применением материалов, которые не соответствуют требованиям.

- В отношении должностных лиц министерства транспорта области возбуждены и расследуются два уголовных дела, - пояснили в надзорном ведомстве, добавив, что речь идет об служебном подлоге.

ИСТОЧНИК KP.RU