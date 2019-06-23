2019-06-23T09:09:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на трех самых протяженных маршрутах появятся полсотни новых автобусов с кондиционерами

Именно старый подвижный состав и отсутствие системы охлаждения салона стали официальной причиной расторжения контракта с предыдущим перевозчиком
Александр СТЕПАНОВ
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Автобусы будут поставлять в Ростов-на-Дону из Волжского партиями. Фото: volgabus.ruАвтобусы будут поставлять в Ростов-на-Дону из Волжского партиями. Фото: volgabus.ru
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На трех самых протяженных не только в Ростове-на-Дону, но и во всей России городских маршрутах - №26 (Ц. Рынок - Левенцовский), №№ 94 и №96 (оба курсируют между ГПЗ-10 и Сельмашем, но есть различие по линиям) — появятся, наконец, свыше полусотни новых автобусов, оборудованных кондиционерами, производства компании Volgabus (Волгоградская область, г. Волжский).

Напомним, что как раз старость подвижного состава и отсутствие системы кондиционирования, по официальной причине, и стали причиной поражения в конкурсе прежнего перевозчика, ростовской АТП-3, а его место заняла компания из Ижевска.

Так вот, ижевский перевозчик и решил обновлять автобусы — правда, не все разом, а партиями, первая из которых должна была прибыть в южную столицу еще в мае, однако сроки поставки сдвинулись, поскольку, по информации «Ростов-Транспорта», возникли какие-то сложности при оформлении лизинга и загруженность заказами самого завода-производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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