Пенсионерка из Ростова-на-Дону угодила под арест, а ее заваленная мусором квартира стала вонять как помойка
В настоящий кошмар превратилась жизнь соседей одной из квартир в десятиэтажном доме на ул. Благодатной, 168 (это по соседству с Областной клинической больницей на Западном), хозяйка которой, пенсионерка, превратила свое жилище в настоящую помойку.
Как выяснила «КП», мусор пожилая женщина складировала там долгое время, на нее даже подали в суд — за нарушение «санитарно-гигиенических требований законодательства по содержанию жилого помещения», и выиграли его. Однако исполнять это судебное решение пенсионерка категорически отказалась, а через некоторое время и вовсе уехала в другой город, в Сальск, совершила там преступление и угодила на время следствия под арест.
В итоге — вонь в 40-градусную жару стала настолько невыносимой, что соседи буквально выстроились в очередь на пороге Советского райотдела судебных приставов, умоляя:
- Ну сделайте же что-нибудь! Мы не можем ходить в подъезде без медицинских масок, задыхаемся! - и просили, и требовали люди.
В итоге на место ЧП отправилась целая бригада официальных лиц в составе пристава-исполнителя, местного участкового и представителей управляющей организации. Входную дверь квартиры вскрыли, а мусорные завалы вывезла клининговая компания — оплату ее услуг вычли из пенсии нарушительницы.
ИСТОЧНИК KP.RU