Пенсионерка из Ростова-на-Дону угодила под арест, а ее заваленная мусором квартира стала вонять как помойка

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-23T09:50:04+03:00

Соседей фактически спасли от невыносимого зловония судебные приставы, вскрывшие вместе с полицией дверь, после чего весь гниющий хлам вывезли уборщики

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В настоящий кошмар превратилась жизнь соседей одной из квартир в десятиэтажном доме на ул. Благодатной, 168 (это по соседству с Областной клинической больницей на Западном), хозяйка которой, пенсионерка, превратила свое жилище в настоящую помойку.

Как выяснила «КП», мусор пожилая женщина складировала там долгое время, на нее даже подали в суд — за нарушение «санитарно-гигиенических требований законодательства по содержанию жилого помещения», и выиграли его. Однако исполнять это судебное решение пенсионерка категорически отказалась, а через некоторое время и вовсе уехала в другой город, в Сальск, совершила там преступление и угодила на время следствия под арест.

В итоге — вонь в 40-градусную жару стала настолько невыносимой, что соседи буквально выстроились в очередь на пороге Советского райотдела судебных приставов, умоляя:

- Ну сделайте же что-нибудь! Мы не можем ходить в подъезде без медицинских масок, задыхаемся! - и просили, и требовали люди.

В итоге на место ЧП отправилась целая бригада официальных лиц в составе пристава-исполнителя, местного участкового и представителей управляющей организации. Входную дверь квартиры вскрыли, а мусорные завалы вывезла клининговая компания — оплату ее услуг вычли из пенсии нарушительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU