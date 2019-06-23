Трагичная сторона купального сезона: с начала лета в Ростовской области утонули семнадцать человек

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-23T12:13:00+03:00

По запрещенным для купания местам проходят рейды, в ходе которых уже отловили свыше полусотни несовершеннолетних "пловцов". Фото: rostov-gorod.ru

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Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели 13-летнего подростка в Дону в южной столице.

Трагедия произошла в пятницу, 21 июня, когда несколько мальчишек 11-14 лет купались в реке в районе ул. Амбулаторной, и один из них заплыл дальше других, и не смог выбраться из воды.

- В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествия, - отметили в региональном управлении СКР.

Спасатели вообще бьют тревогу: число погибших в водоемах в Ростовской области с начала купального сезона уже достигло семнадцати человек, хотя с этого момента минуло всего-навсего двадцать три дня.

- Еще пятнадцать удалось спасти, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии южной столицы. - А среди погибших — пятеро ростовчан. Последний пример, на данный момент: за два дня утонули два ростовских подростка 13 и 14 лет: дети находились на реке Дон без взрослых и купались в неустановленном месте.

В настоящее время по всем запрещенным для купания местам проходят рейды — и на Ростовском море, и на территории Кумженской рощи, и на песчаной косе в районе Нижнего ж/д проезда, а также на роднике Гремучем, Цыганском озере, Парамоновских складах и прочих пляжах.

- Уже выявлено свыше полусотни несовершеннолетних, находившихся на таких объектах, где купаться никак нельзя, - отметил наш собеседник в горадминистрации. - Дети, которые находились у воды без сопровождения взрослых, были доставлены в отделы полиции, на их родителей составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей должным образом. Плюс все подростки поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU