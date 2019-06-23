2019-06-23T12:26:45+03:00
Общество

Мэрия Ростова-на-Дону отказала РПЦ в строительстве храма по соседству с новым жилым комплексом

Сами горожане настаивают, что на этом месте изначально собирались сделать детскую и спортивную площадки
Александр СТЕПАНОВ
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В ДИЗО объяснили отказа тем, что будет нарушено необходимое расстояние от церкви до городских лесов.В ДИЗО объяснили отказа тем, что будет нарушено необходимое расстояние от церкви до городских лесов.
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Мэрия южной столицы отказала РПЦ в строительстве храма Ксении Петербургской на месте бывшего гаражного кооператива на пр. Шолохова - вблизи нового жилого комплекса. Причина — недостаточное расстояние до территории городских лесов.

- Земельный участок там не сформирован и не состоит на кадастровом учете, - заявила в пресс-центре «Ростов официальный» директор городского департамента имущественно-земельных отношений Елена Серова. - Соответственно, так как нет объекта земельных правоотношений, не может быть и его правообладания.

Добавим, что против строительства храма взамен снесенных гаражей активно выступили сами местные жители: по их утверждению, во-первых, изначально планировалось, что там создадут детскую и спортивную площадки, а во-вторых, они предполагают, что появление храма вблизи их ЖК принесет неудобства — как минимум, в виде автомобильных заторов во время церковных праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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