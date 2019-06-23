2019-06-23T15:17:45+03:00
Происшествия

В Новочеркасске задержали карманника, орудовавшего в магазинах

Последним «делом» вора стала кража бумажника с 15 тысячами рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Проверяется причастность ловкача к другим аналогичным преступлениям.Проверяется причастность ловкача к другим аналогичным преступлениям.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Оперативники угрозыска задержали в Новочеркасске карманника, который орудовал в общественных местах. Взяли его после кражи бумажника в одном из магазинов города.

- Подозреваемому 30 лет, ранее он уже был судим - и тоже за кражу, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Попался он, когда вытащил из сумки посетителя супермаркета бумажник с 15 тысячами рублей.

Деньги, к слову, он успел потратить до того, как его поймали: рецидивист, как стало известно «Комсомольской правде», засветился на камерах наблюдения, установленных в помещении магазина.

Сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража», он заключен под стражу — следователи выясняют его причастность к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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