2019-06-23T17:05:27+03:00
Общество

Клещи атакуют: от паразитов пострадали уже почти полторы тысячи детей в Ростовской области

Без малого три десятка укушенных оказались инфицированы Крымской геморрагической лихорадкой
Александр СТЕПАНОВ
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Всего от укусов кровососов пострадали уже без малого 4,5 тысячи жителей донского региона.Всего от укусов кровососов пострадали уже без малого 4,5 тысячи жителей донского региона.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В донском регионе продолжается сезон активности иксодовых клещей, предупреждает областной Роспотребнадзор.

- Уже насчитывается 4430 укушенных паразитами, в том числе - 1428 детей в возрасте до 14 лет, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве. - Максимальное число пострадавших — в самом Ростове-на-Дону (657 человек), Таганроге (261), Волгодонске (244), Шахтах (213), а также в Сальском (262) и Песчанокопском (196) районах.

Отмечается, что у 27 человек лабораторно было подтверждено заболевание Крымской геморрагической лихорадкой.

- Лучший способ профилактики всех клещевых инфекций — это предотвращение присасывания клещей, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Поэтому после возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды: если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, а чаще заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания, поэтому можно успеть обнаружить паразита до того, как он сделает это. Но если заметили — клеща следует немедленно удалить, а лучше это сделать у врача в травмпункте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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