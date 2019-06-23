Возле Центрального рынка в Ростове-на-Дону сгорели шесть ларьков
Сильный пожар произошел в воскресенье, 23 июня, возле Центрального рынка: в пер. Семашко, 22, загорелись один за другим сразу несколько ларьков.
- В тушении принимали участие четырнадцать единиц техники, более полусотни пожарных, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области.
К 16.07, добавили в ведомстве, возгорание удалось локализовать на площади в 50 кв. метров. Всего огонь охватил шесть торговых павильонов, в которых продавались продукты питания и табачные изделия. По предварительным данным, пострадавших нет.
В 16.14 объявлена полная ликвидация горения.
Пожар возле Центрального рынка в Ростове-на-Дону 23.06.2019 г..// Одновременно загорелись шесть ларьков. Видео: Лиза Лосева.
ИСТОЧНИК KP.RU