В Ростове-на-Дону в День школьного выпускного перекроют проезд автомобилей по ул. Береговой

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-23T18:07:14+03:00

В прошлом году в общегородском выпускном приняли участие свыше девяти тысяч человек. Фото: rostov-gorod.ru

Ограничение будет действовать с 15.00 вторника, 25 июня, до пяти утра среды

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Автомобилистам придется выбирать пути объезда ул. Береговой во вторник, 25 июня, на который намечены торжества на набережной Дона в честь школьного выпускного.

- С 15.00 вторника, 25 июня, до пяти утра 26 июня будет прекращено движение транспортных средств на ул. Береговой - на участке от пр. Буденновского до пер. Газетного, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в городском департаменте транспорта.

Добавим, что в этот же день, по той же самой причине проведения общегородского выпускного, как информировала читателей «Комсомольская правда», будет запрещена свободная розничная продажа спиртного в магазинах.

В прошлом году, напомним, в торжествах в честь вручения дипломов выпускникам приняли участие свыше девяти тысяч человек, для которых устроили лазерное шоу, многочисленные конкурсы и творческие состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU