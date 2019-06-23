В Ростове-на-Дону в День школьного выпускного перекроют проезд автомобилей по ул. Береговой
Автомобилистам придется выбирать пути объезда ул. Береговой во вторник, 25 июня, на который намечены торжества на набережной Дона в честь школьного выпускного.
- С 15.00 вторника, 25 июня, до пяти утра 26 июня будет прекращено движение транспортных средств на ул. Береговой - на участке от пр. Буденновского до пер. Газетного, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в городском департаменте транспорта.
Добавим, что в этот же день, по той же самой причине проведения общегородского выпускного, как информировала читателей «Комсомольская правда», будет запрещена свободная розничная продажа спиртного в магазинах.
В прошлом году, напомним, в торжествах в честь вручения дипломов выпускникам приняли участие свыше девяти тысяч человек, для которых устроили лазерное шоу, многочисленные конкурсы и творческие состязания.
ИСТОЧНИК KP.RU