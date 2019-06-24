2019-06-24T10:02:51+03:00
Авто

Лайфхак: водитель объехал пробку на трассе в Ростовской области, отодвинув заграждение

Следом за ним поехали десятки других автомобилистов
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео @taximen.life, Instagram.Стоп-кадр из видео @taximen.life, Instagram.
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Автомобильный блогер Леонид Big L выложил видео с трассы в Ростовской области. "Продирающийся" сквозь пробку под Каменском-Шахтинским водитель снял, как его коллега-автомобилист решил объехать затор. Он отодвинул пластиковый блок, ограничивающий движение по крайней правой полосе, и спокойно поехал дальше по пустой дороге. Причем, автомобилисты, двигавшиеся за ним, тоже не упустили свою возможность и рванули следом.

- Вот как надо бороться с пробками! Правильное решение, - одобрил поступок водителя Леонид. - Просто по-пацански решил все вопросы. Махом! Причем, освободил дорогу для других. Это Ростовская область, детка!

taximen.lifetaximen.life
Это Ростовская область, детка!
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В комментариях под роликом ростовчане разделились на два лагеря: одни осудили поступок водителя, другие отметили, что сами так делают, потому что им на этом участке нужно повернуть направо - к населенным пунктам (там же находится популярная у местных жителей база отдыха). Напомним, что эта пробка образовалась из-за ремонта моста через реку Северский Донец. Сейчас там ежедневно наблюдаются заторы, так как большой поток машин едет на юг - на море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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