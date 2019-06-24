В Ростове-на-Дону три человека пострадали при столкновении маршруток

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-24T10:20:16+03:00

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В понедельник, 24 июня, в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились три пассажира маршруток, которые столкнулись на Белорусской.

- В 07:32 в районе дома № 137 водитель, 1961 года рождения, управляя автобусом малой вместимости Хундай Каунти (20 человек), по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автобусом малой вместимости, где находилось 18 пассажиров, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительной информации, в аварии получили травмы три человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в апреле 13 человек пострадали в столкновении двух автобусов. Авария случилась на остановке "Переулок Бабушкина" на проспекте Стачки.

ИСТОЧНИК KP.RU