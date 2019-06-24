Фонтан на Аллее роз в Ростове-на-Дону засиял чистотой

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-24T10:50:04+03:00

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Сила соцсетей победила: после нескольких постов в городских пабликах фонтан на Аллее роз в Ростове-на-Дону был почищен.

- Уже сегодня фонтан сияет чистотой! Надеюсь, что впредь так и будет! - написала местная жительница, выложил новую фотографию благоустроенного объекта.

Напомним, на прошлой неделе ростовчане стали жаловаться в социальной сети, что фонтан в западном жилом массиве донской столицы превратился в болото. Вода в нем была зеленая и поросла водорослями. Городские СМИ, в том числе и "Комсомольская правда", написали об этом, и местные власти оперативно привели все в порядок.

В комментариях многие ростовчане отмечают, что фонтан загрязняют сами люди, которые лезут купаться в него, а некоторые моют там собак. Пользователи сети просят молодых мамочек не разрешать детям лезть в воду и бросать в нее посторонние предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU