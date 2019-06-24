В Ростове-на-Дону ищут 16-летнюю студентку, пропавшую ночью на пляже

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-24T14:50:58+03:00

Девушка пошла купаться в Дон, но обратно на берег не вернулась

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В социальных сетях разыскивают 16-летнюю Владиславу Журавлеву, пропавшую в Ростове. Как сообщили друзья девушки, около часа ночи, 23 июня, она купалась на городском пляже на левом берегу Дона и пропала. Глубоко в воду студентка якобы не заходила, но и обратно на берег тоже не вышла. Весь воскресный день на месте происшествия работали спасатели и аквалангисты, но пропавшую так и не нашли.

В правоохранительных органах региона "Комсомолке" подтвердили факт исчезновения девушки, сейчас ее ищут не только родственники, но и служители закона.

В комментариях под постом с просьбой о помощи многие ростовчане недоумевают, почему 16-летний подросток в час ночи гулял с друзьями на пляже, а не находился дома.

ПОДРОБНОСТИ

Девушку нашли мертвой. Об этом сегодня днем, 24 июня, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг".

ИСТОЧНИК KP.RU