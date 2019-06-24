В Ростове-на-Дону утонул 13-летний школьник
В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства трагедии, которая случилась в Железнодорожном районе города.
- По версии следствия 21 июня несколько подростков возраста 11-14 лет купались в реке Дон, - рассказали в региональном следкоме. - Выйдя из воды, они обнаружили, что один из них заплыл дальше других, и не смог выбраться из воды.
Вскоре было обнаружено тело подростка. На месте работали следователи, которые разбираются в причинах трагедии и и условиях, способствовавшие происшествию.
Напомним, 23 июня около двух часов дня во время патрулирования акватории реки Дон спасатели заметили на фарватере в районе Ворошиловского моста мужчину. Они направились к нему на помощь, как оказалось, вовремя: пловец выбился из сил и в любую минуту мог утонуть. Уже на берегу 34-летний уроженец Украины признался, что во время плавания не рассчитал свои силы, его стало уносить течением.
ИСТОЧНИК KP.RU