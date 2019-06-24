В Ростове-на-Дону утонул 13-летний школьник

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-24T14:15:49+03:00

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В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства трагедии, которая случилась в Железнодорожном районе города.

- По версии следствия 21 июня несколько подростков возраста 11-14 лет купались в реке Дон, - рассказали в региональном следкоме. - Выйдя из воды, они обнаружили, что один из них заплыл дальше других, и не смог выбраться из воды.

Вскоре было обнаружено тело подростка. На месте работали следователи, которые разбираются в причинах трагедии и и условиях, способствовавшие происшествию.

Напомним, 23 июня около двух часов дня во время патрулирования акватории реки Дон спасатели заметили на фарватере в районе Ворошиловского моста мужчину. Они направились к нему на помощь, как оказалось, вовремя: пловец выбился из сил и в любую минуту мог утонуть. Уже на берегу 34-летний уроженец Украины признался, что во время плавания не рассчитал свои силы, его стало уносить течением.

ИСТОЧНИК KP.RU