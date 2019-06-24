Волонтеры: пропавшую ночью на пляже в Ростове-на-Дону 16-летнюю девушку нашли мертвой

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-24T14:48:08+03:00

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16-летнюю девушку, которая пропала на пляже в Ростове-на-Дону в ночью на 23 июня, нашли мертвой. Печальные новости первыми сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг", которые только-только успели подключиться к ее поискам. Известно, что студентка пришла в час ночи на городской пляж вместе со своими друзьями. Она отважилась искупаться и зашла в воду, но обратно на берег уже не вышла. Товарищи не смогли самостоятельно ее найти и объявили о ее пропаже в социальных сетях, в надежде, что кто-то, возможно, видел девушку. К поискам подключились и правоохранительные органы, но чуда не произошло.

По предварительным данным, студентка утонула. Сейчас на месте обнаружения тела работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU