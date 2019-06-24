Для тех, кто собрался на Юг: с 24 июня еще один участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае становится платным

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-24T14:59:37+03:00

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С 24 июня в Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» с 1119 по 1195 км переводится в платный режим в соответствии с распоряжением Правительства России.

- Стоимость проезда при оплате наличными или банковской картой для легкового автомобиля (1-ая тарифная группа) составит в дневное время - 140 рублей, в ночное - 70 рублей, - пояснили в «Автодор – Платные Дороги». - Автомобилисты, использующие транспондер T-pass, смогут сэкономить до 20 процентов.

Стоит отметить, что отличаться размер оплаты может от времени суток, а также габаритов автомобиля. В любом случае приобретение транспондера позволит значительно снизить расходы. В частности, пользователи транспортных средств 1 и 2 тарифной групп (мотоциклы, легковушки, небольшие грузовики) смогут воспользоваться абонементом на 20 или 50 поездок. Он наиболее выгоден тем, кто часто передвигается по платным участкам. Для сравнения: стоимость одного проезда при покупке абонемента для легкового автомобиля 1 тарифной группы на 20 поездок составит 84 рубля, а если приобрести «проездной» на 50 поездок, то уже 56 рублей.

Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 1119 – 1195 км соответствует 1Б технической категории. Здесь проведены работы по комплексному обустройству и реконструкции, тем самым новый участок отвечает самым современным международным требованиям к скоростным автомобильным дорогам и безопасности дорожного движения на них.

Альтернативный бесплатный маршрут

Водители, которые не хотят платить за проезд, могут воспользоваться альтернативной дорогой, она идет следующим образом: южный подъезд к Ростову-на-Дону - западный обход Ростова-на-Дону, дорога Ростов-на-Дону (от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон») - Азов, восточный обход Азова, станица Александровка - станица Староминская, станица Староминская - станица Ленинградская - станица Павловская, станица Октябрьская - станица Павловская - станица Новопластуновская, обход станицы Павловской.

С тарифами можно ознакомиться здесь

ИСТОЧНИК KP.RU