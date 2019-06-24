СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-24T16:30:19+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24-30 июня 2019: синоптики обещают похолодание. Так, понедельник, 24 июня, уже порадовал жителей донской столицы дождем. Несмотря на это, столбики термометров перешагнули отметку в плюс 30 градусов. Во вторник, 25 июня, в городе обещают облачно и осадки. В дневные часы от 27 до 34 градусов со знаком плюс.

Похолодание начнется со среды, 26 июня. Тогда метеорологи прогнозируют от 27 до плюс 32 градусов выше нуля. Будет солнечно. Сила северо-восточного ветра временами будет достигать одиннадцати метров в секунду.

В четверг, 27 июня, от 26 до 31 градуса со знаком плюс. В пятницу, 28 июня, от 28 до 29 градуса, а в выходные - от плюс 23 до 24 градусов.

В последние дни июня осадков не ожидается, при этом сила ветра временам будет достигать 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU