2019-06-24T16:30:19+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24-30 июня 2019: синоптики обещают похолодание

Выясняем, какая погода на неделю 24-30 июня 2019 ждет жителей Ростова-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода на неделю 24-30 июня 2019 ждет жителей Ростова-на-ДонуВыясняем, какая погода на неделю 24-30 июня 2019 ждет жителей Ростова-на-ДонуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24-30 июня 2019: синоптики обещают похолодание. Так, понедельник, 24 июня, уже порадовал жителей донской столицы дождем. Несмотря на это, столбики термометров перешагнули отметку в плюс 30 градусов. Во вторник, 25 июня, в городе обещают облачно и осадки. В дневные часы от 27 до 34 градусов со знаком плюс.

Похолодание начнется со среды, 26 июня. Тогда метеорологи прогнозируют от 27 до плюс 32 градусов выше нуля. Будет солнечно. Сила северо-восточного ветра временами будет достигать одиннадцати метров в секунду.

В четверг, 27 июня, от 26 до 31 градуса со знаком плюс. В пятницу, 28 июня, от 28 до 29 градуса, а в выходные - от плюс 23 до 24 градусов.

В последние дни июня осадков не ожидается, при этом сила ветра временам будет достигать 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аварии с автобусом "Ростов - Волгодонск" погибла семья из троих человек
Театр меняет людей: в Ростове завершился фестиваль «Трансформация»
Под Ростовом на трассе «Дон» загорелся автобус с детьми
Житель Волгодонска украл из частного дома 2 млн рублей и драгоценности
В Белой Калитве подросток палкой проломил череп взрослому мужчине
В Ростове-на-Дону назвали самые грязные водоемы
Для тех, кто собрался на Юг: с 24 июня еще один участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае становится платным
Под Ростовом в аварии пострадали четыре человека
Волонтеры: пропавшую ночью на пляже в Ростове-на-Дону 16-летнюю девушку нашли мертвой
В Ростове-на-Дону утонул 13-летний школьник
В Ростове-на-Дону ищут 16-летнюю студентку, пропавшую ночью на пляже
Фонтан на Аллее роз в Ростове-на-Дону засиял чистотой