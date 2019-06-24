Житель Волгодонска украл из частного дома 2 млн рублей и драгоценности

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-24T16:46:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области стражи порядка раскрыли кражу 2 млн рублей. Как сообщили в правоохранительных органах, операцию по задержанию подозреваемого проводили полицейские Красносулинского района при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения «Гром».

- Было установлено, что 29-летний житель Волгодонска, ранее неоднократно судимый за вымогательство и хранение наркотиков, целенаправленно приехал в Красный Сулин для совершения преступления, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Выбрав дорогостоящий коттедж, злоумышленник перелез через забор и проник в дом через открытую дверь.

Уже через несколько минут мужчина ретировался, прихватив деньги - около двух миллионов рублей, а также и золотые украшения, но его вычислили, после чего задержали. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU