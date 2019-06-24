Под Ростовом на трассе «Дон» загорелся автобус с детьми
Во время происшествия никто не пострадал
Во время происшествия никто не пострадалФото: ГУ МВД России по РО
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В понедельник, 24 июня, на федеральной трассе «Дон» загорелся автобус, который перевозил детей из оздоровительного лагеря (Геленджик) домой - в Донецк Ростовской области.
- В районе центра управления нарядами «Сальское кольцо» водитель автобуса заметил задымление и остановился, - рассказали в донской автоинспекции. - Сотрудники ГИБДД незамедлительно отреагировали на экстренную ситуацию и помогли эвакуировать детей на безопасное расстояние.
Прибывшие спасатели потушили возгорание, как оказалось, очаг пожара находился в моторном отсеке. Никто из детей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU