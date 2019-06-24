Театр меняет людей: в Ростове завершился фестиваль «Трансформация»

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-24T19:37:52+03:00

В Ростове-на-Дону с 19 по 23 июня проходил фестиваль «Трансформация». Организатором стал «Театр 18+»

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«Трансформация» – первый в Ростове фестиваль-лаборатория проектов в жанре «сайт-специфик» театра. В течение пяти дней город превратился в открытую театральную сцену: известные режиссеры, хореографы, музыканты и критики из России и Европы представили свои проекты, а точнее необычные спектакли и постановки. Главной тематикой фестиваля в этом году стали Ростов-на-Дону и его мифология.

Задачей проекта была не только познакомить зрителя с актуальными театральными тенденциями, но и трансформировать взгляды жителей южного города: по-другому посмотреть на некоторые вещи и обратить внимание на архитектуру Ростова.

- Фестиваль пробудил в ростовчанах новые чувства по отношению к любимому городу, позволил ощутить его вкус и посмотреть на привычное место с совершенно другого ракурса, - уверена режиссер Элина Куликова.

Отметим, что локации «Трансформации» были самые разные: Донская публичная библиотека, Центральный рынок, Макаронная фабрика, улицы города. Аэропорт «Платов» тоже стал частью фестиваля, ведь там прошло его закрытие и зрители насладились спектаклем «Воздух-9».

ИСТОЧНИК KP.RU