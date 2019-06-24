2019-06-24T19:51:47+03:00
Происшествия

В аварии с автобусом "Ростов - Волгодонск" погибла семья из троих человек

Еще двое получили травмы
Илья БОГОМОЛОВ
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Hyundai превратился в груду металла.Hyundai превратился в груду металла.Фото: ГУ МВД России по РО
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Сегодня, 24 июня, в 14:35 на трассе "Ростов - Волгодонск" произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным сотрудников полиции, 35-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшемся по ней междугородным автобусом Yutong под управлением 58-летнего мужчины. Во втором транспортном средстве было 22 пассажира, оно двигалось по маршруту "Волгодонск - Ростов".

В результате аварии Hyundai превратился в груду металла, его водитель и два пассажира (30-летняя женщина и ребенок) погибли. Автобус съехал в кювет, его водитель и пассажир 2002 года рождения получили травмы. По данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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