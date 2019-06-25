"Я перестал там вообще ездить": на "проклятом" перекрестке в Ростове-на-Дону продолжают биться машины
В сети появилось видео новой аварии на пересечении Днепровского переулка и улицы Белорусской. Вечером, 24 июня, там две легковушки врезались в остановившийся для поворота автобус. Как обычно, один из водителей не разобрался, у кого главная дорога. О пострадавших не сообщается.
Пользователи Интернета отмечают, что на этом "проклятом" перекрестке еще в апреле поставили светофор, но он до сих пор не подключен, а аварии, тем временем, продолжаются. Ростовчане пишут, что причиной ДТП становятся невнимательные водители, не обращающие внимания на знаки.
- Там стоит только знак "Стоп", и то - метров за сто до перекрестка... - пишет в комментариях Анна Богданова.
- Там по Днепровскому "слепые" летают, знак "Стоп" не видят, - отметил ростовчанин Андрей Головатенко.
- Я перестал там вообще ездить, лучше объехать, - признался пользователь Михаил.
ИСТОЧНИК KP.RU