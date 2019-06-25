Имидж - ничто: ростовчане спасаются от жары в автоматах с питьевой водой

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-25T10:30:48+03:00

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Ростовчане продолжают бороться с жарой всеми доступными способами. Новый тренд в этой сфере задал молодой человек, которого сфотографировали на пересечении Богатяновского спуска и улицы Станиславского. Он подошел к автомату по продаже фильтрованной воды (получить немного живительной влаги в нем можно даже за пару рублей) и засунул в него голову, чтобы намочить волосы. Снимок с подписью "имидж - ничто, жажда - все" был опубликован в городском паблике и собрал множество комментариев.

Одни ростовчане осудили поступок мужчины, а другие, наоборот, поблагодарили его за идею. Многие отметили, что тоже так делали. Ряд комментаторов высказались за то, что остудить голову - это нормально, лишь бы люди не повадились совать в автомат другие части тела.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала, сколько в Ростове продлится жара и как пережить пекло с наименьшими потерями.

ИСТОЧНИК KP.RU