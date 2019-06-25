2019-06-25T11:59:29+03:00
Общество

1765 донских выпускников получили федеральную награду «За особые успехи в учении»

В Ростове-на-дону прошел традиционный губернаторский бал
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
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24 июня в Ростов-на-дону прошел традиционный губернаторский бал «Золотое созвездие Дона», на котором чествовали лучших выпускников школ. Торжественное мероприятие у театра Горького собрало 1765 молодых людей, которые, окончив школу, получили федеральную награду «За особые успехи в учении». 365 из них получили еще и губернаторскую медаль.

Василий Голубев пожелал медалистам новых побед и свершений, а также поблагодарил педагогов и родителей, которые поддерживали одаренных ребят.

- Хотелось бы пожелать, чтобы вы не только принимали грамотные, интересные решения, но и обязательно их реализовывали, - обратился глава региона к выпускникам.

Всего в этом году в Ростовской области более 17 тысяч выпускников. Получается, примерно каждый десятый из окончивших 11-й класс ребят был награжден медалью, то есть сдал все экзамены на пятерки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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