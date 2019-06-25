В Ростовской области ищут пенсионерку Татьяну Беляеву

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-25T12:54:29+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 63-летняя женщина. Известно, что еще 20 июня 2019 года Татьяна Беляева вышла из своего дома, расположенного в поселке Глубоком Каменского района. Однако с тех пор о ее местонахождении неизвестно ни близким, ни родным. Женщину последний раз видели около семи утра.

- В тот день она была одета в бордово-красный халат с принтом из цветов, возможно, желтые шлепки, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост женщины 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые, носит очки.

Поисковики говорят, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. И просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по номеру телефона, указанному ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU