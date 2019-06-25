«Посмотри в глаза и пропади!»: самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева в нижнем белье сразила фанатов

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-25T15:40:34+03:00

Красавица чуть ли н каждый день балует фанатов свежими снимками. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Под снимком уже почти 60 тысяч лайков

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«Потому что нельзя быть на свете красивой такой...». Слова из одноименной песни, вероятно, напевают поклонники самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой каждый раз после того, как она опубликует очередной снимок. На этот раз красавица, которая не так давно стала матерью, порадовала подписчиков фотографией в нижнем белье.

- Мое настроение, - подписала снимок Виктория.

И комментарии фанатов не заставили себя ждать.

- Идеальная идеальность, - написал один из них.

- Первое место на всех конкурсах, - уверен другой.

- Посмотри в глаза и пропади! - написала третья.

lopyrevavika Moet mood...

Были и такие комментарии: «Ты самая лучшая», «Нереально красивая Ви», «Как можно быть такой шикарной?» и «Расслабиться вашему возлюбленному точно не удастся».

- Виктория, думаю, что по красоте, обаянию, очарованию, великолепию в российском шоу-бизнесе вам нет равных, - заключил еще один подписчик известной ростовчанки.

К слову, под снимком блондинки уже почти 60 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU