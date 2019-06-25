2019-06-25T15:42:41+03:00
Общество

«Вы просто бомбическая!»: Поклонники обсуждают откровенное фото пловчихи Юлии Ефимовой

Красавица-спортсменка продемонстрировала идеальную фигуру
ГОШЕВ Игорь
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Лидер российской сборной по плаванию Юли Ефимова везде успевает: и достойно выступить на соревнованиях, и фото в Инстаграм опубликовать.Лидер российской сборной по плаванию Юли Ефимова везде успевает: и достойно выступить на соревнованиях, и фото в Инстаграм опубликовать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова везде успевает: и достойно выступить на соревнованиях, и фото в Инстаграм опубликовать. Одно из таких на ее личной страничке уже набрало больше 26 тысяч лайков. На нем красавица-спортсменка в белоснежном купальнике демонстрирует идеальные спортивные формы. Мимо такой красоты подписчики со всего мира просто не смогли пройти мимо. При этом она рассказала, что впереди у нее серьезное спортивное испытание, к которому предстоит хорошенько подготовиться.

- Меньше месяца до Чемпионата Мира в Корее, я уже на месте окончательного сбора, кто угадает где? - спросила у подписчиков спортсменка из города Волгодонска Ростовской области.

pryanya93pryanya93
Меньше месяца до Чемпионата Мира в Корее
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Те сразу же принялись наперебой угадывать места, где могла бы быть сделана эта художественная фотография. Но многие не просто демонстрировали знание мировой географии, но и одарили талантливую пловчиху комплиментами: «А можно не угадывать: просто полюбоваться?», «Похоже, не зря я дочку на плавание отдала», «Вы просто бОмбически сексуальна!», «Сделайте там всех!», «Золотых дорожек» и «И она сделает всех. Удачи, побед и прекрасного настроения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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