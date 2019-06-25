«Вы просто бомбическая!»: Поклонники обсуждают откровенное фото пловчихи Юлии Ефимовой
Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова везде успевает: и достойно выступить на соревнованиях, и фото в Инстаграм опубликовать. Одно из таких на ее личной страничке уже набрало больше 26 тысяч лайков. На нем красавица-спортсменка в белоснежном купальнике демонстрирует идеальные спортивные формы. Мимо такой красоты подписчики со всего мира просто не смогли пройти мимо. При этом она рассказала, что впереди у нее серьезное спортивное испытание, к которому предстоит хорошенько подготовиться.
- Меньше месяца до Чемпионата Мира в Корее, я уже на месте окончательного сбора, кто угадает где? - спросила у подписчиков спортсменка из города Волгодонска Ростовской области.
Те сразу же принялись наперебой угадывать места, где могла бы быть сделана эта художественная фотография. Но многие не просто демонстрировали знание мировой географии, но и одарили талантливую пловчиху комплиментами: «А можно не угадывать: просто полюбоваться?», «Похоже, не зря я дочку на плавание отдала», «Вы просто бОмбически сексуальна!», «Сделайте там всех!», «Золотых дорожек» и «И она сделает всех. Удачи, побед и прекрасного настроения».
ИСТОЧНИК KP.RU