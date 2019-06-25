Главным казначеем Ростовской области назначен экс-замминистра финансов региона Валерий Бородулин
Новым руководителем управления Федерального казначейства по Ростовской области назначен Валерий Бородулин — бывший первый замминистра финансов региона.
Во вторник, 25 июня, его в этом новом качестве представил губернатору Василию Голубеву замруководителя ведомства Эли Исаев.
- Бородулин - человек опытный, из системы, двадцать два года проработавший в областных финансовых органах, трудившийся в налоговых органах, - напомнил Исаев.
В пресс-службе главы донского региона отметили, что Василий Голубев ранее согласовал кандидатуру Валерия Бородулина на новую должность.
- Валерий Юрьевич – человек известный в Ростовской области, особенно, в финансовых структурах, - прокомментировал назначение Голубев. - На этой должности, наряду четким с исполнением задач, важна жесткая дисциплина. Я отмечаю его высокую ответственность и дисциплинированность.
Валерий Бородулин — коренной ростовчанин, выпускник РГУ (специальность «Экономист»), работал в налоговой службе, а с 1997-го — в Минфине РО: в 2000-м он стал заместителем министра, а в 2011-м - первым заместителем.
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