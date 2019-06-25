2019-06-25T14:13:34+03:00
Политика

Главным казначеем Ростовской области назначен экс-замминистра финансов региона Валерий Бородулин

В облправительстве подчеркнули, что его кандидатура была ранее согласована с губернатором Василием Голубевым
Александр СТЕПАНОВ
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Нового руководителя УФК по РО представили главе региона Василию Голубеву. Фото: Павел Сапрыкин / пресс-служба губернатора РО.Нового руководителя УФК по РО представили главе региона Василию Голубеву. Фото: Павел Сапрыкин / пресс-служба губернатора РО.
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Новым руководителем управления Федерального казначейства по Ростовской области назначен Валерий Бородулин — бывший первый замминистра финансов региона.

Во вторник, 25 июня, его в этом новом качестве представил губернатору Василию Голубеву замруководителя ведомства Эли Исаев.

- Бородулин - человек опытный, из системы, двадцать два года проработавший в областных финансовых органах, трудившийся в налоговых органах, - напомнил Исаев.

В пресс-службе главы донского региона отметили, что Василий Голубев ранее согласовал кандидатуру Валерия Бородулина на новую должность.

- Валерий Юрьевич – человек известный в Ростовской области, особенно, в финансовых структурах, - прокомментировал назначение Голубев. - На этой должности, наряду четким с исполнением задач, важна жесткая дисциплина. Я отмечаю его высокую ответственность и дисциплинированность.

Валерий Бородулин — коренной ростовчанин, выпускник РГУ (специальность «Экономист»), работал в налоговой службе, а с 1997-го — в Минфине РО: в 2000-м он стал заместителем министра, а в 2011-м - первым заместителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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