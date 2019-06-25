2019-06-25T14:19:41+03:00
Общество

«Мисс Россия» Алина Санько рассказала о рецептах собственной красоты

Красавица призналась, что ей поступило рекордное количество вопросов на эту тему
ГОШЕВ Игорь
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Уже сегодня, 25 июня, «Мисс Россия» Алина Санько прилетит на малую родину в город Азов. Фото: Инстаграм Алины Санько.Уже сегодня, 25 июня, «Мисс Россия» Алина Санько прилетит на малую родину в город Азов. Фото: Инстаграм Алины Санько.
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Уже сегодня, 25 июня, «Мисс Россия» Алина Санько прилетит на малую родину в город Азов, чтобы поздравить с праздником выпускников школ города. А пока решила ответить на вопросы своих подписчиков. В частности, молодая девушка призналась, что ей поступает рекордное количество вопросов на тему ее красоты. А именно: как ей удается так выглядеть?

Хранить секреты Алина не стала, а рассказала о самых главных на своей страничке в социальной сети. И первый ее совет касался кожи, уход за которой предполагает три этапа - очищение, тонизирование и нанесение крема.

Еще несколько важных правил: стакан воды каждое утро, контрастный душ, правильное питание, здоровый сон и спорт.

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Пусть всегда будет повод и время для искренней и нежной улыбки!
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- Кокосовое масло-моя любовь. Рекомендую каждой девушке, - советует Алина. - Применение его многогранно, я в основном его использую для тела после душа. Оно способно буквально в считанные секунды напитать, увлажнить вашу кожу. А для улучшения состояния губ наносите густой увлажняющий бальзам перед сном.

Кроме того «Мисс Россия» образца 2019 года советует: «Экспериментируйте с прической, одеждой, следуйте модным тенденциям . Найдите свой образ, который нравится и поднимает настроение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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