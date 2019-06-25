2019-06-25T16:07:28+03:00
Общество

«Шпагабульк»: Олимпийскую чемпионку Ульяну Донскову столкнули в бассейн, пока она делала шпагат

Очевидцы засняли инцидент на видео
ГОШЕВ Игорь
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова.Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова.
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В Интернете обсуждают видеоролик, который опубликовала Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова. Спортсменка из города Каменска-Шахтинского решила продемонстрировать идеальный шпагат прямо у бортика бассейна. Однако в этот момент кто-то из отдыхающих столкнул девушку в воду. Как позже выяснилось, позволил себе такое младший брат Ульяны.

- С детства Иван заставлял меня держать ухо востро, - рассказала Донскова. - Чуть отвернешься и на тебе! Как же мы дрались: это были битвы на выживание.

Гимнастка признается, что из-за того что брат - младший, доставалось ей. Но она не спускала с рук его проделки.

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Чуть отвернешься и на тебе
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- Как же я отрывалась, когда родители только уходили за дверь и оставляли нас одних дома, - поделилась она воспоминаниями. - И только позже мы поняли, как же круто, что мы у друг друга есть.

После этого спортсменка спросила у подписчиков: «Как вы издевались друг над другом?».

Многие начали делится собственным историями. Другие признавались, что уже десять раз пересмотрели видео, назвав его «шпага*бульк».

К слову, видео уже посмотрели почти 12 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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