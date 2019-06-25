2019-06-25T16:32:45+03:00
Общество

«Что с ее губами»: В Сети обсуждают совместное фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой

Мнения поклонников разделились
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Пара путешествовала по Италии. Фото: инстаграм Анастасии Тарасовой.Пара путешествовала по Италии. Фото: инстаграм Анастасии Тарасовой.
Изменить размер текста:

Футболист Дмитрий Тарасов поделился со своими подписчиками в Инстаграм совместным снимком с супругой. Ростовская модель отправилась вместе с любимым в путешествие по Италии. Откуда пара почти неделю радовала поклонников живописными пейзажами и достопримечательностями.

Но поводом для обсуждения стали не местные красоты, а внешность молодой супруги. Хейтеры задались одним единственным вопросом: «Что с ее губами?». Многие даже подметили, что Тарасова становится внешне схожа с женой одного известного российского рэпера, намекая на то, что не обошлось без уколов красоты. Однако сама Анастасия уже неоднократно отвечала на все похожие обвинения на своей собственной странице в Инстаграм, демонстрируя детские фото с пухлыми губами.

tarasov23tarasov23
Спасибо большое за поддержку, поступает много сообщений от всех вас и друзей!
34353 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме того, нашлось немало тех, кто оценил природную красоту молодой женщины.

- Дмитрий повезло вам с женой. Красивая девочка, - похвалил футболиста один из Интернет-пользователей.

Известно, что за границу пара ездила не просто отдыхать, там спортсмена ждала операция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области пройдет горячая линия о субсидиях на оплату коммуналки
«Шпагабульк»: Олимпийскую чемпионку Ульяну Донскову столкнули в бассейн, пока она делала шпагат
«Мисс Россия» Алина Санько рассказала о рецептах собственной красоты
Главным казначеем Ростовской области назначен экс-замминистра финансов региона Валерий Бородулин
«Вы просто бомбическая!»: Поклонники обсуждают откровенное фото пловчихи Юлии Ефимовой
«Посмотри в глаза и пропади!»: самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева в нижнем белье сразила фанатов
В Ростовской области ищут пенсионерку Татьяну Беляеву
1765 донских выпускников получили федеральную награду «За особые успехи в учении»
Не надо стесняться: на танцполах Ростова-на-Дону зажигает Дискодед
Имидж - ничто: ростовчане спасаются от жары в автоматах с питьевой водой
"Я перестал там вообще ездить": на "проклятом" перекрестке в Ростове-на-Дону продолжают биться машины
В аварии с автобусом "Ростов - Волгодонск" погибла семья из троих человек
Театр меняет людей: в Ростове завершился фестиваль «Трансформация»
Под Ростовом на трассе «Дон» загорелся автобус с детьми
Житель Волгодонска украл из частного дома 2 млн рублей и драгоценности
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24-30 июня 2019: синоптики обещают похолодание
В Белой Калитве подросток палкой проломил череп взрослому мужчине
В Ростове-на-Дону назвали самые грязные водоемы
Для тех, кто собрался на Юг: с 24 июня еще один участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае становится платным
Под Ростовом в аварии пострадали четыре человека
Волонтеры: пропавшую ночью на пляже в Ростове-на-Дону 16-летнюю девушку нашли мертвой
В Ростове-на-Дону утонул 13-летний школьник
В Ростове-на-Дону ищут 16-летнюю студентку, пропавшую ночью на пляже
Фонтан на Аллее роз в Ростове-на-Дону засиял чистотой