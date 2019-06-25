«Что с ее губами»: В Сети обсуждают совместное фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-25T16:32:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболист Дмитрий Тарасов поделился со своими подписчиками в Инстаграм совместным снимком с супругой. Ростовская модель отправилась вместе с любимым в путешествие по Италии. Откуда пара почти неделю радовала поклонников живописными пейзажами и достопримечательностями.

Но поводом для обсуждения стали не местные красоты, а внешность молодой супруги. Хейтеры задались одним единственным вопросом: «Что с ее губами?». Многие даже подметили, что Тарасова становится внешне схожа с женой одного известного российского рэпера, намекая на то, что не обошлось без уколов красоты. Однако сама Анастасия уже неоднократно отвечала на все похожие обвинения на своей собственной странице в Инстаграм, демонстрируя детские фото с пухлыми губами.

tarasov23 Спасибо большое за поддержку, поступает много сообщений от всех вас и друзей!

Кроме того, нашлось немало тех, кто оценил природную красоту молодой женщины.

- Дмитрий повезло вам с женой. Красивая девочка, - похвалил футболиста один из Интернет-пользователей.

Известно, что за границу пара ездила не просто отдыхать, там спортсмена ждала операция.

ИСТОЧНИК KP.RU