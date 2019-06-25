В Ростовской области пройдет горячая линия о субсидиях на оплату коммуналки

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-25T16:48:49+03:00

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В среду, 26 июня, в Ростовской области пройдет горячая линия. Она будет посвящена субсидиям, которые можно получить при оплате за коммунальные услуги. Известно, что на вопросы жителей региона будут отвечать специалисты регионального министерства труда и социального развития. Звонить необходимо с 14:00 до 16:00 часов.

Известно, что в это время можно будет узнать о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: кому они положены, каков их размер, как и где их получать, а также какие документы нужны для оформления. Кроме того, специалисты ведомства расскажут о мерах социальной поддержки и адресной социальной помощи малообеспеченным категориям дончан.

Как добавили в ведомстве, субсидии предоставляются тем, чьи расходы которых на оплату услуг ЖКХ в пределах региональных стандартов превышают максимально допустимую долю собственных расходов на эти цели, а именно - 20 процентов от совокупного дохода семьи.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU