В Ростовской области пройдет горячая линия о субсидиях на оплату коммуналки
В среду, 26 июня, в Ростовской области пройдет горячая линия. Она будет посвящена субсидиям, которые можно получить при оплате за коммунальные услуги. Известно, что на вопросы жителей региона будут отвечать специалисты регионального министерства труда и социального развития. Звонить необходимо с 14:00 до 16:00 часов.
Известно, что в это время можно будет узнать о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: кому они положены, каков их размер, как и где их получать, а также какие документы нужны для оформления. Кроме того, специалисты ведомства расскажут о мерах социальной поддержки и адресной социальной помощи малообеспеченным категориям дончан.
Как добавили в ведомстве, субсидии предоставляются тем, чьи расходы которых на оплату услуг ЖКХ в пределах региональных стандартов превышают максимально допустимую долю собственных расходов на эти цели, а именно - 20 процентов от совокупного дохода семьи.
АЛЛО!
Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.
ИСТОЧНИК KP.RU