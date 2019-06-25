2019-06-25T17:50:41+03:00
Общество

На новое жилье для детей-сирот из Ростовской области направят 1,2 млрд рублей

В списке - 1632 человека
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В нынешнем году на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц

- В список в текущем году включено 1632 человека, достигших 18 летнего возраста, - пояснил министр.

Известно, что за последние пять лет из местного бюджета на новое жилье было выделено свыше 5 млрд рублей, а очередь сократилась больше чем на 40%. В прошлом году новоселье справили 1350 человек.

Напомним, выдавать жилье должны не стройвариант, где ремонт фактически надо начинать с нуля, а нормальные, обустроенные квартиры - с обоями, ламинатом на полах, сантехникой, металлопластиковыми окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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