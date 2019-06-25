На новое жилье для детей-сирот из Ростовской области направят 1,2 млрд рублей
В нынешнем году на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц
- В список в текущем году включено 1632 человека, достигших 18 летнего возраста, - пояснил министр.
Известно, что за последние пять лет из местного бюджета на новое жилье было выделено свыше 5 млрд рублей, а очередь сократилась больше чем на 40%. В прошлом году новоселье справили 1350 человек.
Напомним, выдавать жилье должны не стройвариант, где ремонт фактически надо начинать с нуля, а нормальные, обустроенные квартиры - с обоями, ламинатом на полах, сантехникой, металлопластиковыми окнами.
ИСТОЧНИК KP.RU