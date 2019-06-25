На турбазе под Ростовом-на-Дону изнасиловали отдыхающую

СЕГОДНЯ 20:42 2019-06-25T20:42:42+03:00

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Отдых на природе закончился плачевно для жительницы Пролетарского района Ростовской области. Как сообщил корреспонденту «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 23 июня 20-летняя Ольга Иванова (имя изменено - прим. ред.) проводила время с друзьями на туристической базе. Поздней ночью один из приятелей начал домогаться до девушки, но та отказала в интимной близости. Тогда 46-летний житель станицы Буденновской того же района повалил жертву на землю и изнасиловал.

Потерпевшая обратилась с жалобой в полицию. Источник издания отметил, что подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU