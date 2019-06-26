2019-06-26T12:57:45+03:00
Общество

«Фото шик!»: Русская русалка Влада Чигирева сразила поклонников в купальнике на морском берегу

Спортсменка считает дни до отпуска
ГОШЕВ Игорь
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Спортсменка считает дни до отпуска. Фото: Инстаграм Валды Чигиревой.Спортсменка считает дни до отпуска. Фото: Инстаграм Валды Чигиревой.
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На странице Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой ажиотаж. Красавица-ростовчанка опубликовала фотографию в купальнике. На ней русская русалка позирует фотографу на морском берегу.

- Просто оставлю это здесь в надежде, что этот месяц до отпуска пройдет быстрее, - честно призналась Влада о фото-мотиваторе.

Подписчики не смогли оставить без внимания столь атмосферный снимок. И осыпали титулованную спортсменку комплиментами.

chigirevavladachigirevavlada
Просто оставлю это здесь
1202 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

- Малыш, ты супер, - написал один из Интернет-поклонников.

- Ух ты! Ты чего такая красивая, Рыбка золотая? - задал вопрос-комплимент еще один комментатор.

- Фото шик! - подытожил третий.

В общей сложности, кадр оценили больше тысячи человек. Известно, что на своей странице в Инстаграм Влада частенько рассказывает поклонникам о буднях русских русалок, а еще удивляет великолепной растяжкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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