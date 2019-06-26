«Фото шик!»: Русская русалка Влада Чигирева сразила поклонников в купальнике на морском берегу
На странице Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой ажиотаж. Красавица-ростовчанка опубликовала фотографию в купальнике. На ней русская русалка позирует фотографу на морском берегу.
- Просто оставлю это здесь в надежде, что этот месяц до отпуска пройдет быстрее, - честно призналась Влада о фото-мотиваторе.
Подписчики не смогли оставить без внимания столь атмосферный снимок. И осыпали титулованную спортсменку комплиментами.
- Малыш, ты супер, - написал один из Интернет-поклонников.
- Ух ты! Ты чего такая красивая, Рыбка золотая? - задал вопрос-комплимент еще один комментатор.
- Фото шик! - подытожил третий.
В общей сложности, кадр оценили больше тысячи человек. Известно, что на своей странице в Инстаграм Влада частенько рассказывает поклонникам о буднях русских русалок, а еще удивляет великолепной растяжкой.
ИСТОЧНИК KP.RU