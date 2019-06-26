«Ничего себе»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону похвасталась новой грудью
С каждым днем число почитателей красоты Маши Форт из Ростова-на-Дону растет. Эта девушка так мечтала о пластической операции, что даже приняла участие в Интернет-конкурсе — ради хайпа попыталась проглотить полицейский жезл. В итоге, к ней пришла слава, а вместе с ней и главный приз за победу - операция по увеличению груди. О каждом этапе Мария скрупулезно рассказывала всем своим подписчикам в Инстаграм.
А теперь чуть ли не в каждом своем посте демонстрирует обновленную достопримечательность своего тела. Подписчики не устают расхваливать Марию. В числе комментариев были и такие: «Потрясающая девушка ты, Машуль», «Ничего себе», «Они спасут мир», «А ещё они снимают стресс у мужиков, это показывает статистика», «Машеньке Медведь не нужен?» , «Ты просто фантастика», «Классная Маша, жалко, что не наша» и «Лапуля такая».
Под каждым ее постом тысячи лайков и комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU