Жителя Новочеркасска подозревают в мошенничестве на 100 млн рублей при строительстве высотки
Полиция Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя строительной фирмы. Его подозревают в хищение денежных средств в особо крупном размере.
- Он заключили договор с физическим лицом на строительство многоквартирного жилого дома в городе Новочеркасске, - рассказали стражи порядка. - Согласно данному договору заказчик должен оплатить всю стоимость необходимых работ по возведению объекта.
Потерпевший, как и договаривались, передал 113 миллионов рублей, вот только впоследствии ни завершенного строительства дома, ни денег не увидел.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU