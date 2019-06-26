2019-06-26T12:26:37+03:00
Происшествия

Жителя Новочеркасска подозревают в мошенничестве на 100 млн рублей при строительстве высотки

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полиция Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя строительной фирмы. Его подозревают в хищение денежных средств в особо крупном размере.

- Он заключили договор с физическим лицом на строительство многоквартирного жилого дома в городе Новочеркасске, - рассказали стражи порядка. - Согласно данному договору заказчик должен оплатить всю стоимость необходимых работ по возведению объекта.

Потерпевший, как и договаривались, передал 113 миллионов рублей, вот только впоследствии ни завершенного строительства дома, ни денег не увидел.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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