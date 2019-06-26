В Ростовской области после укуса клещей скончались два человека

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-26T12:58:07+03:00

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В Ростовской области зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), в том числе с двумя летальными исходами. Это уже значительно выше цифр прошлого года, когда за весь летний сезон диагноз был поставлен 27 раз.

- В медицинские организации по факту укуса клещами уже обратились более 4800 человек, среди них 1500 детей, - пояснили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Напомним, крымская геморрагическая лихорадка – опасное инфекционное заболевание (коэффициент летальности - 10-40%), вирусный возбудитель которого передается человеку кровососущими клещами. Симптомы - высокая лихорадка, проявление интоксикации - головная боль, слабость, боль в мышцах ног. КГЛ свойственна весенне-летняя сезонность, связанная с активностью клещей.

В региональном минздраве говорят, что к эпидсезону муниципальные лечебно-профилактические учреждения укомплектованы необходимыми лекарственными препаратами, в том числе противовирусными, в достаточном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU