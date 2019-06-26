Все о поступлении в одном месте: В ЮФУ стартовала приемная кампания

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-26T16:13:41+03:00

В этом году поступающим доступно почти шесть тысяч бюджетных мест

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Казалось, только отгремел выпускной балл. И вчерашние школьники получили заветные аттестаты. Но именно сейчас самое время определяться с вузом, поскольку от его выбора зависит будущее. Учиться в крупнейшем университете Юга России мечта многих выпускников. И в ЮФУ уже стартовала приемная кампания.

В этом году поступающим доступно 5 944 бюджетных места по различным образовательным программам и направлениям подготовки. А для удобства абитуриентов и их родителей на официальном сайте учебного заведения был создан отдельный раздел, где можно узнать все о поступлении.

В частности, подробно прочесть о направлениях подготовки и количестве бюджетных мест. Например, больше трех тысяч их на бакалавриате и специалитете ЮФУ. Чуть меньше в магистратуре и аспирантуре - 2 439 и 237 соответственно. Там же есть полезная информация о Programs delivered in English, о работе подготовительных курсов, а в колледж прикладного профессионального образования можно подать онлайн заявку прямо с сайта.

К слову, консультации специалистов Приемной комиссии ЮФУ проводятся в удобном формате: ответы на популярные вопросы есть в аккаунте в Instagram, а задать свой вопрос и получить компетентный ответ можно по номеру Whatsapp: +79614309998.

КОНКРЕТНО

Расписание работы приемной комиссии

Понедельник - пятница с 09:00 до 16:00 (без перерыва). Суббота с 09:00 до 14:00 (без перерыва).

Телефоны: 8 (863) 2370-370, 8-800-700-33-98.

ВАЖНО

Адрес приемной комиссии

г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова 8а (Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ, 1-й этаж)

Фото: https://www.google.com/maps/

г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44.

Фото: https://www.google.com/maps/

ИСТОЧНИК KP.RU