В Ростове-на-Дону продавец телефонов оформил на клиента кредит, а "трубку" забрал себе

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-26T17:44:26+03:00

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Житель Ростова обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что пришел магазин сотовой связи (в Пролетарском районе города) со своей проблемой - перестала работать сим-карта. Хитрый продавец взял клиента в оборот и решил вопрос, но когда тот вышел из торгового зала, на него уже был оформлен кредит на покупку телефона стоимостью около 30 тысяч рублей. Причем сам покупатель ничего об этом не знал.

Полицейские задержали 26-летнего продавца. Выяснилось, что "купленный" им нечестным способом телефон парень уже успел продать своему знакомому.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU