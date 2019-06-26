Перед Ростовской областью поставлена задача за шесть лет вдвое увеличить количество экспортеров

СЕГОДНЯ 21:38 2019-06-26T21:42:16+03:00

В настоящее время донской регион ведет прямые поставки в 140 стран мира

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Внешнеторговый оборот Ростовской области по итогам прошлого года составил $12,1 млрд — это без малого на четверть больше показателей 2017-го. Об этом в среду, 26 июня, в ходе заседания экспортного совета при губернаторе РО заявил первый замглавы региона Виктор Гончаров.

При этом, по его словам, за отчетный период было экспортировано товаров на общую сумму свыше $9 млрд, и это тоже почти на треть превышает поставки за рубеж, выполненные годом ранее.

- Сегодня Ростовская область входит в десятку лидеров среди субъектов Федерации по объемам экспорта, занимая 7-е место, а по темпам роста экспорта — мы вообще на второй строчке, - подчеркнул Гончаров.

В настоящее время география зарубежных партнеров региона расширилась до 151 страны, при этом напрямую экспорт из Ростовской области осуществляется в 140 государства мира, а основными торговыми партнерами среди них являются Турция, Египет, Швейцария, Китай, Вьетнам, Саудовская Аравия и Индонезия.

Основные поставки Дона иностранным партнерам, уточнил министр экономики РО Максим Папушенко, — это продовольственные товары (59,6% в общей структуре экспорта), минеральные продукты (23,1%), машиностроительная продукция (6,1%), черные и цветные металлы (5,1%) и химическая продукция (3,7%).

К слову, львиную долю среди продовольственного экспорта занимают зерновые, на втором месте — жиры и масла, затем — овощи и масличные культуры.

Между тем, отметил первый замгубернатора, перед донским регионом стоит задача диверсифицировать структуру несырьевого неэнергетического экспорта (сегодня по объемам область занимает 4-е место в стране), и драйвером в росте зарубежных поставок должна стать продукция с высокой добавленной стоимостью.

- Сегодня мы ведем активную работу по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», - отметил Виктор Гончаров. - И вот, в соответствии с планами, перед Ростовской областью поставлен ряд задач, в том числе — во-первых, нарастить объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $8 млрд, во-вторых, вдвое увеличить число экспортеров, в-третьих, поднять объемы экспорта услуг до 320 млн долларов, а также обеспечить рост поставок продукции АПК за рубеж до $7,7 млрд, а промышленной продукции — до $3,9 млрд.

Добавим, что нынешний экспортный совет проходил в рамках регионального форума «День экспортера — настоящего и будущего», в ходе которого обсуждались вопросы повышения доступности поставок за рубеж для предприятий малого и среднего бизнеса.

Министр экономики РО Максим Папушенко выступил модератором одной из площадкой регионального форума "День экспортера".Фото: Правительство РО

- В рамках нацпроекта стоит задача продвижения и экспорта нашей продукции на внешние рынки, - пояснил в свою очередь Максим Папушенко. - И сегодня мы напрямую обсуждаем с владельцами бизнеса и руководителями, как нам решить задачу устойчивого роста экспорта на ближайшие 6 лет, как помочь преодолеть те проблемы и вызовы, которые существуют в конкретной компании. Либо это проблема индивидуальная, либо она системная для всей отрасли или подотрасли, либо это вызов для конкретного вида бизнеса малого, среднего, крупного. Проблемы есть и их нужно решать, для этого и нужен нынешний форум.

ИСТОЧНИК KP.RU