2019-06-27T13:16:55+03:00
Общество

В Ростовской области на российско-украинской границе задержали 200 литров контрабандного спирта

Груз изъяли пограничники
Ольга ГОПАЛО
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Груз изъяли пограничники. Фото: Пограничное Управление ФСБ России по РО.Груз изъяли пограничники. Фото: Пограничное Управление ФСБ России по РО.
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В Ростовской области через российско-украинскую границу незаконно попытались переправить 200 литров контрабандного спирта. Инцидент произошел в поселке Чертково, который граничит с незалежной. Известно, что горючее попытались переправить в обход официального пункта пропуска.

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по региону, жители Украины перебросили своему подельнику-россиянину двадцать канистр, в каждой из которых находилось по десять литров спирта. А к ним в придачу еще и 22 мешка запчастей для сельскохозяйственной техники. В общей сложности, весь задержанный товар потянул на четверть миллиона рублей.

Мужчину, который попытался даже оказать сопротивление, удалось задержать. В отношении него возбуждено административное дело по двум статьям.

В настоящее время груз изъят. А предприимчивому дончанину грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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