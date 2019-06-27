В Ростовской области на российско-украинской границе задержали 200 литров контрабандного спирта

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-27T13:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области через российско-украинскую границу незаконно попытались переправить 200 литров контрабандного спирта. Инцидент произошел в поселке Чертково, который граничит с незалежной. Известно, что горючее попытались переправить в обход официального пункта пропуска.

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по региону, жители Украины перебросили своему подельнику-россиянину двадцать канистр, в каждой из которых находилось по десять литров спирта. А к ним в придачу еще и 22 мешка запчастей для сельскохозяйственной техники. В общей сложности, весь задержанный товар потянул на четверть миллиона рублей.

Мужчину, который попытался даже оказать сопротивление, удалось задержать. В отношении него возбуждено административное дело по двум статьям.

В настоящее время груз изъят. А предприимчивому дончанину грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU