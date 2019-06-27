2019-06-27T13:51:16+03:00
Общество

В Ростовской области похитители иномарки решили ее продать, но попали в аварию

Злоумышленников задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленников задержали полицейские.Злоумышленников задержали полицейские.Фото: Николай КРИВИЧ
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Злой рок настиг двух жителей Ростовской области после того, как они сначала отобрали иномарку у своего земляка, а после попытались ее продать. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент случился в станице Мелиховской. Там житель поселка Верхне-Грушевский отдыхал с семьей на берегу реки Дон.

В итоге, к ним подошла компания незнакомцев. Слово за слово завязалась перепалка, в результате которой неизвестные отобрали ключи от автомобиля «Опель Астра» и скрылись на иномарке. Потерпевший вызвал полицейских, а те уже составили ориентировки на розыск автомобиля и подозреваемых.

Однако угонщикам не суждено было уехать далеко: в городе Шахты они попали в аварию. Один из них не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением. Оказалось, сами злоумышленники как раз из этого города. На допросе мужчины 18 и 22 лет рассказали, что собирались продать авто на одном из рынков.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас они оба находятся под подпиской о невыезде.

А автомобиль уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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