Роспотребнадзор рассказал, в каких донских водоемах лучше не купаться
Погода на улице такая, что только и мысли: как бы искупаться в ближайшем водоеме. Однако в региональном Управлении Роспотребнадзора говорят, что не во всех природных бассейнах вода соответствует существующим нормам.
В частности, с начала сезона было отобрано 215 проб воды на микробиологические и 169 проб воды на паразитологические показатели.
Возбудители кишечных инфекций в воде обнаружены не были, при этом 39 процентов проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-показательным микроорганизмам. В них зафиксировано превышение числа бактерий. Так, наибольшее микробное загрязнение воды было выявлено в водоемах Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и Азовского района.
- Мы не рекомендуем купание в загрязненных водоемах, - добавили в ведомстве.
К слову, пробы воды из водоемов области берут раз в десять дней - с мая по октябрь.
ИСТОЧНИК KP.RU