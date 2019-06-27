Роспотребнадзор рассказал, в каких донских водоемах лучше не купаться

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-27T16:00:54+03:00

В ведомстве сообщили, что 39 процентов проб не соответствовали существующим нормам

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Погода на улице такая, что только и мысли: как бы искупаться в ближайшем водоеме. Однако в региональном Управлении Роспотребнадзора говорят, что не во всех природных бассейнах вода соответствует существующим нормам.

В частности, с начала сезона было отобрано 215 проб воды на микробиологические и 169 проб воды на паразитологические показатели.

Возбудители кишечных инфекций в воде обнаружены не были, при этом 39 процентов проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-показательным микроорганизмам. В них зафиксировано превышение числа бактерий. Так, наибольшее микробное загрязнение воды было выявлено в водоемах Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и Азовского района.

- Мы не рекомендуем купание в загрязненных водоемах, - добавили в ведомстве.

К слову, пробы воды из водоемов области берут раз в десять дней - с мая по октябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU