2019-06-27T14:30:11+03:00
Общество

Из Ростовской области отправятся служить 4 900 срочников

У более ста из них — высшее образование
Ольга ГОПАЛО
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Статистику по числу призывников, которые пополнят ряды вооруженных сил, озвучили в правительстве региона.Статистику по числу призывников, которые пополнят ряды вооруженных сил, озвучили в правительстве региона.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Статистику по числу призывников, которые пополнят ряды вооруженных сил, озвучили в правительстве региона. Известно, что весенняя призывная кампания стартовала с 1 апреля, а завершится к 15 июля. На этот раз отдадут долг Родине 4 900 человек. Из них свыше тысячи уже отправлены в войска.

К слову, у более ста призывников, направленных к местам несения службы, есть высшее образование, а еще у 70 - военно-учетная специальность. Кроме того, в Вооруженные силы РФ направлены и 50 юношей-казаков.

Уже сейчас донские призывники пополнили ряды Военно-космических сил, Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск. Также ребята из Ростовской области будут проходить срочную службу в железнодорожных войсках и в рядах нацгвардии РФ.

По традиции, львиная доля срочников будет служить в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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