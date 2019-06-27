2019-06-27T14:45:01+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выросла средняя зарплата

Статистики озвучили цифры
Ольга ГОПАЛО
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Статистики озвучили цифры.Статистики озвучили цифры.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области средняя зарплата за год выросла. К таким выводам пришли в региональном Ростовстате. Там подбили цифры за январь-апрель нынешнего года, сравнив их с тем же периодом 2018-го.

Оказалось, что по данным ведомства, средняя заплата на Дону составляет чуть больше 31 тысячи рублей. При этом за год она выросла на 8,5 процента. Если переводить на деньги, то это чуть больше 2,6 тысячи рублей.

Также статистики выяснили, что Ростовской области в организациях и на предприятиях разных размеров - и малых, и средних, и больших, официально трудится один миллион и 63 тысячи человек.

Напомним, временную подработку для подростков на лето сложно, но возможно. Согласно официальным данным, в среднем в год трудоустраивается около трех тысяч учеников. Им предлагают не только зарплату и соцпакет, но и вкусняшки. Кстати, чаще всего подростков берут на работу в общепит или промоутерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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