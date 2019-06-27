В Ростове-на-Дону выросла средняя зарплата

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-27T14:45:01+03:00

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В Ростовской области средняя зарплата за год выросла. К таким выводам пришли в региональном Ростовстате. Там подбили цифры за январь-апрель нынешнего года, сравнив их с тем же периодом 2018-го.

Оказалось, что по данным ведомства, средняя заплата на Дону составляет чуть больше 31 тысячи рублей. При этом за год она выросла на 8,5 процента. Если переводить на деньги, то это чуть больше 2,6 тысячи рублей.

Также статистики выяснили, что Ростовской области в организациях и на предприятиях разных размеров - и малых, и средних, и больших, официально трудится один миллион и 63 тысячи человек.

Напомним, временную подработку для подростков на лето сложно, но возможно. Согласно официальным данным, в среднем в год трудоустраивается около трех тысяч учеников. Им предлагают не только зарплату и соцпакет, но и вкусняшки. Кстати, чаще всего подростков берут на работу в общепит или промоутерами.

ИСТОЧНИК KP.RU