В Ростове-на-Дону за попрошайничество задержали 534 человека

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-27T15:23:34+03:00

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В Ростовской области обсудили профилактику правонарушений. Заседание соответствующей межведомственной комиссии прошло в правительстве региона. Там же было озвучено, что за бродяжничество и попрошайничество за пять месяцев этого года только в донской столице были задержаны 534 человека.

Эксперты уверены, что такое социальное явление не просто приводит к нарушению общественного порядка, но и создает угрозу общественной нравственности. К тому же, сопровождается алкоголизмом и наркоманией.

К слову, многих из бродяг уже определили в социальные центры, где им помогли выправить документы, получить профессию, найти работу и даже жилье. Правда, не всем - из-за наркотического или алкогольного опьянения, психических расстройств и опасных заболеваний не всем так улыбнулась удача. Теперь задача: не просто не оставлять их в опасном состоянии, но и оградить людей от асоциальных проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU