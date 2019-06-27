Лучшим брокером России стал банк ВТБ

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-27T16:14:47+03:00

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В Москве состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний ежегодного конкурса «Элита финансового рынка». Это старейший и один из престижнейших конкурсов для компаний-участников рынка ценных бумаг. Банк ВТБ стал обладателем премии «Брокерская компания года». В номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» победителем стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а «Лучшим фондом облигаций» - ПИФ «ВТБ Фонд Казначейский».

Эксперты отметили значительный рост бизнеса ВТБА в минувшем году. Так, в 2018 году брокерский бизнес банка увеличил число новых клиентов почти в два раза, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26 процентов. Доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. А самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже, на данный момент является флагманский ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский».

- Минувший год был знаковым для нас - мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ, - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов. - В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме «одного окна». Суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%. Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания «Лучшей брокерской компании».

ИСТОЧНИК KP.RU