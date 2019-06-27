2019-06-27T16:14:47+03:00
Общество

Лучшим брокером России стал банк ВТБ

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний ежегодного конкурса «Элита финансового рынка». Это старейший и один из престижнейших конкурсов для компаний-участников рынка ценных бумаг. Банк ВТБ стал обладателем премии «Брокерская компания года». В номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» победителем стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а «Лучшим фондом облигаций» - ПИФ «ВТБ Фонд Казначейский».

Эксперты отметили значительный рост бизнеса ВТБА в минувшем году. Так, в 2018 году брокерский бизнес банка увеличил число новых клиентов почти в два раза, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26 процентов. Доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. А самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже, на данный момент является флагманский ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский».

- Минувший год был знаковым для нас - мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ, - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов. - В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме «одного окна». Суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%. Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания «Лучшей брокерской компании».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии автокраж
В Ростовской области 57 стариков приютили незнакомые им семьи
Капитальный ремонт в Ростовской области проводится по графику
Инвестиции в кармане: «БКС Брокер» запустил приложение с «МегаФон»
В Ростовской области задержали больше тонны живой рыбы
«Ростелеком» автоматизирует городское хозяйство в городе Шахты Ростовской области
В Ростове-на-Дону за попрошайничество задержали 534 человека
В Ростове-на-Дону выросла средняя зарплата
Из Ростовской области отправятся служить 4 900 срочников
Ремонт стадиона лицея № 58 в Ростове-на-Дону запланирован на 2020 год
Роспотребнадзор рассказал, в каких донских водоемах лучше не купаться
В Ростовской области похитители иномарки решили ее продать, но попали в аварию
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали 200 литров контрабандного спирта
Житель донского хутора на улице совратил 11-летнего ребенка
В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар
Молодого отца с ребенком сбили на пешеходном переходе в Аксае