2019-06-27T16:49:16+03:00
Общество

В Ростовской области задержали больше тонны живой рыбы

Причина — отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области крупный улов задержали сотрудники Управления ветеринарии региона.В Ростовской области крупный улов задержали сотрудники Управления ветеринарии региона.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области крупный улов попался сотрудникам Управления ветеринарии региона, которые совместно с госавтоинспекторами за два дня в общей сложности задержали больше тонны рыбы.

Так, первый случай произошел в Неклиновском районе Дона. Там на крючке специалистов оказался водитель автомобиля «ГАЗель», в котором находилось чуть больше 600 килограммов кильки. Рыбу мужчина вез из Таганрог на корм птице и свиньям.

Второй улов был с рыбой по-больше. Там в кузове большегруза была кефаль. Ее везли в село Николаевка для промышленной переработки.

Однако оба водителя не смогли предъявить документы на груз, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции. В итоге, продукты были изъяты, а в отношении горе-бизнесменов возбуждены административные дела. Им грозит крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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