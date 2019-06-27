В Ростовской области задержали больше тонны живой рыбы

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-27T16:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области крупный улов попался сотрудникам Управления ветеринарии региона, которые совместно с госавтоинспекторами за два дня в общей сложности задержали больше тонны рыбы.

Так, первый случай произошел в Неклиновском районе Дона. Там на крючке специалистов оказался водитель автомобиля «ГАЗель», в котором находилось чуть больше 600 килограммов кильки. Рыбу мужчина вез из Таганрог на корм птице и свиньям.

Второй улов был с рыбой по-больше. Там в кузове большегруза была кефаль. Ее везли в село Николаевка для промышленной переработки.

Однако оба водителя не смогли предъявить документы на груз, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции. В итоге, продукты были изъяты, а в отношении горе-бизнесменов возбуждены административные дела. Им грозит крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU