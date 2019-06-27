Инвестиции в кармане: «БКС Брокер» запустил приложение с «МегаФон»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-27T16:57:24+03:00

Теперь инвестировать можно в любой точке мира через мобильное приложение «МегаФон Инвестиции», разработанное совместно с ООО «Компания БКС»

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Обновленное приложение уже можно скачать в Google Play или AppStore. Оно будет интересно не только новичкам, но и опытным трейдерам. Сервис позволяет осуществлять онлайн-торговлю ценными бумагами и валютой на биржах Санкт-Петербурга и Москвы. Также приятным бонусом будет возможность покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу – начиная с одного евро и доллара.

- Чтобы совершить первую сделку нужно открыть брокерский счет онлайн и подтвердить операцию через смс или специальный торговый пароль. Для удобства счет пополняется онлайн с карты любого банка или банковским переводом - рассказал Павел Покусаев, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер». - В числе возможностей приложения отмечу удобный анализ персонального портфеля с аналитикой по рынкам и тематической новостной лентой, онлайн котировки, а также уникальный маркетплейс авторских инвестидей, которые будут особенно интересны новичкам в мире инвестиций.

«Мегафон Инвестиции» работает на базе приложения «Мой брокер», и все торговые операции осуществляются через «БКС Брокер».

Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая признана одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU